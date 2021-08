Afghanistan : ce que l'on sait du double attentat à l'aéroport de Kaboul

L'Afghanistan est endeuillé. A quelques jours du retrait des troupes américaines, fixé au 31 août, une double attaque meurtrière près de l'aéroport de Kaboul a fait de nombreux morts, jeudi 26 août. Douze militaires américains ont notamment été tués dans une attaque revendiquée par le groupe terroriste Etat islamique (EI).

Que s'est-il passé ?

Deux explosions ont eu lieu à Kaboul, jeudi 26 août peu avant 16 heures (18h30 heure locale). La première détonation s'est produite près d'une porte de l'aéroport de Kaboul, a expliqué sur Twitter le porte-parole de la Défense américaine, John Kirby. La deuxième a été entendue aux abords de l'hôtel Baron, à proximité de l'aéroport. Une nouvelle explosion a secoué la capitale afghane vers 22h (00h30 heure locale) : selon les talibans, cette explosion est une conséquence de destructions d'équipements par l'armée américaine à l'aéroport, ce que celle-ci n'a pas confirmé dans l'immédiat, et pas un attentat.

Quel est le bilan ?

Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. Douze militaires américains ont été tués, a annoncé le Pentagone dans la soirée, alors que quinze autres soldats ont été blessés dans le double attentat. Selon le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, qui a échangé avec l'AFP, ces attaques ont fait "au moins" 13 à 20 morts et 52 blessés. Un responsable sanitaire du gouvernement afghan précédent a expliqué que le bilan pourrait atteindre les 60 morts.

Qui est à l'origine de ces attentats ?

L'attaque meurtrière près de l'aéroport de Kaboul a été revendiquée par l’organisation Etat islamique (EI), a rapporté Site Intelligence, centre américain spécialisé dans la surveillance des groupes islamistes et extrémistes. Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'EI affirme qu'un de ses combattants a franchi "toutes les fortifications de sécurité" et s'est approché à moins de "5 mètres de militaires américains" avant de déclencher sa ceinture explosive. Le communiqué ne mentionne qu'un seul kamikaze, et qu'une seule bombe. Les Etats-Unis ont eux fait état de deux attentats-suicides suivis d'une fusillade.

"Deux djihadistes considérés comme appartenant à l’EI se sont fait sauter à la porte Abbey, suivis par des jihadistes de l’EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires", avait détaillé plus tôt dans la soirée le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain chargé de l’Afghanistan, lors d’une conférence de presse.

Le dirigeant américain a par ailleurs précisé que les Etats-Unis étaient prêts à mener des représailles contre le groupe terroriste. "Si nous pouvons trouver qui est lié à cela, nous nous lancerons à leur poursuite", a déclaré le général McKenzie, qui a expliqué que d'autres attentats n'étaient pas à exclure.

Quelles sont les réactions de la communauté internationale ?

Le double attentat à Kaboul a été fermement condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Le président de la République, Emmanuel Macron, a condamné "avec la plus grande fermeté les attaques terroristes" survenues près de l'aéroport de Kaboul. Dans un communiqué, il exprime "ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l'héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d'évacuation", avant de promettre que "la France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l'action humanitaire et de protection des Afghans menacés".

Le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, s'est lui aussi exprimé. "Je condamne fermement cet attentat terroriste horrible." Le dirigeant a aussi expliqué que la priorité "rest[ait] d'évacuer autant de gens que possible vers un environnement sûr, le plus rapidement possible", alors que les opérations d'évacuation doivent se terminer avant la date butoir du 31 août.

La chancelière allemande Angela Merkel a dénoncé un attentat "absolument ignoble" alors que le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé que les opérations d’évacuation de son pays allaient se poursuivre. "Nous arrivons maintenant vers la fin, la toute fin", a-t-il dit. L'attentat a également été condamné par les talibans. "L'Émirat islamique condamne fermement les attentats à la bombe ayant visé des civils à l'aéroport", a écrit sur Twitterà , porte-parole de l'organisation, tout en précisant que l'attaque a eu lieu "dans une zone où les forces américaines sont responsables de la sécurité".