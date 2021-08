Afghanistan : les Américains quittent le sol afghan

Les derniers soldats américains encore présents en Afghanistan ont définitivement quitté le pays. Comme annoncé par le Pentagone, l'armée américaine a quitté Kaboul avant l’échéance fixée au 31 août. "Le dernier avion a décollé de l'aéroport de Kaboul juste avant minuit heure locale. Si les évacuations sont terminées, la mission diplomatique pour s'assurer que davantage d'Américains et d'Afghans éligibles peuvent partir continue", a déclaré le général Kenneth McKenzie, chef des opérations en Afghanistan.

Le pays laissé aux mains des talibans

Les opérations d'évacuation sont donc terminées. Le Pentagone annonce n'avoir pas pu faire sortir du pays autant d'Afghans qu'il le souhaitait. Des évacuations ralenties et de plus en plus dangereuses après l'attentat meurtrier survenu à l'aéroport de Kaboul jeudi 26 août, tuant 13 soldats américains. Après 20 ans de présence et de guerre, les États-Unis laissent désormais le pays aux mains de ceux qu'ils ont combattus : les talibans.