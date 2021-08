Afghanistan : Joe Biden promet de "pourchasser" les auteurs de l'attaque de Kaboul

Joe Biden hausse le ton. Quelques heures après le double attentat près de l'aéroport de Kaboul, qui a notamment tué douze militaires américains et blessé quinze autres soldats, le président des Etats-Unis a pris la parole depuis la Maison Blanche, jeudi 26 août. Et il a promis de traquer les auteurs de l'attaque revendiquée par l'Etat islamique. "Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a-t-il affirmé à l'adresse des auteurs de l'attaque, ajoutant que les Etats-Unis répondraient "avec force et précision". "Ces terroristes ne gagneront pas."

Le président a également salué la mémoire des victimes américaines. Ces soldats "étaient des héros qui étaient engagés dans une mission dangereuse et altruiste pour sauver d'autres vies", a-t-il souligné. Joe Biden a par ailleurs affirmé qu'il n'y avait pas de preuve d'une "collusion" entre les talibans et le groupe Etat islamique dans l'attaque.

Biden reconfirme la date butoir du 31 août pour le retrait américain

Au cours de son discours, le chef de l'Etat a de nouveau confirmé qu'il respecterait la date butoir du 31 août pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, malgré les critiques qui l'appellent, y compris au sein de son parti, à rester plus longtemps si nécessaire pour achever l'évacuation.

Il est encore possible d'évacuer les Américains et les Afghans qui sont éligibles "ces prochains jours, entre aujourd'hui et le 31" août, a affirmé le président américain. "Sachant qu'il pourrait très bien y avoir une nouvelle attaque, l'armée a conclu que c'est ce que nous devrions faire. Je pense qu'ils ont raison", a-t-il poursuivi.