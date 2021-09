Affaire des sous-marins : la sortie de crise prendra du "temps" et requiert des "actes", affirme Jean-Yves Le Drian à son homologue américain Anthony Blinken

Le ministre français des Affaires étrangères a rencontré le chef de la diplomatie américaine lors d'un sommet des Nations unies, à New York, jeudi.

Tout n'est pas encore pardonné. Au lendemain de l'appel téléphonique entre Emmanuel Macron et Joe Biden après la crise des sous-marins, ce sont les ministres français et américains des Affaires étrangères qui se sont rencontré jeudi 23 septembre à New York (Etats-Unis).

Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken avaient prévu depuis plusieurs jours de se rencontrer à l'occasion d'un sommet de l'ONU dans la capitale économique américaine. A l'issue de cette entrevue, Jean-Yves Le Drian "a évoqué avec son homologue américain les modalités et les principaux sujets du processus de consultations approfondies entre les deux pays visant à restaurer la confiance", écrit-il dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Selon lui "une première étape avait été franchie lors de l'appel des deux président mais a constaté que la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et requerrait des actes".