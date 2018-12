"Jingle Bells", la chanson incontournable de Noël

Jingle Bells, est un air qui trotte dans la tête en cette période de Noël. Ce refrain de 1857 est devenu un classique repris par plus de 300 artistes rien qu'en anglais. La chanson a été écrite dans le Massachusetts (États-Unis) par James Pierpont, une sorte d'aventurier. Les paroles racontent une joyeuse balade en traîneau. C’est une chanson à boire et à l'époque, dans certaines soirées, on agite les glaçons dans les verres au rythme des clochettes. C'est le caractère enjoué de la mélodie qui assure plus tard son succès dans les chorales.

La première chanson jouée dans le cosmos

La version française, Vive le vent est beaucoup plus récente. En 1948, l'humoriste Francis Blanche écrit les paroles de cette adaptation qui connaît très vite le succès. Cette fois, il s'agit bien d'un chant de Noël, les paroles ne laissent aucun doute. Après avoir conquis la planète, Jingle Bells rejoint l'espace quand en 1965, les astronautes de la capsule Gemini jouent un petit air d'harmonica à leurs collègues du centre spatial de Houston (États-Unis). Jingle Bells devient alors officiellement la première chanson jouée dans le cosmos.

Le JT

Les autres sujets du JT