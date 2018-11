VIDEO. Incendies en Californie : avec des pompiers venus en renfort, "là où les flammes peuvent courir plus vite que vous"

Alors que le bilan des incendies en Californie s'alourdit de jour en jour, plus de 4 000 pompiers restent engagés sur ces sinistres gigantesques et galopants. Ces soldats du feu ont reçu le soutien de brigades venues notamment de l'Oregon voisin.

Les pompiers venus en renfort travaillent à Oroville, au sud de Paradise, où ils ont entamé une course contre la montre. Il s'agit de débroussailler au plus vite les alentours des maisons et des ranchs afin de limiter la progression des incendies. "Le feu n'est pas loin, à moins d'un kilomètre et demi, explique le capitaine Larry Dean. On va sans doute mettre un camion devant chaque bâtiment." La plupart des habitants sont partis, ces pompiers de l'Oregon vont tout faire pour sauver les habitations.

Ces derniers jours, l'unité du capitaine Dean était à Paradise, détruite et meurtrie. Ses hommes sont encore secoués par ce qu'ils ont vus. Ils sont allés dans cette ville calcinée à la recherche d'éventuelles victimes dans les débris fumants. Le bilan humain est lourd. "Le feu peut bouger très rapidement, explique Louis, pompier depuis 12 ans. Vous pouvez courir, les flammes peuvent courir plus vite que vous, dit-il. Si en plus il y a du vent et que vous êtes fatigués, il n'y a aucun moyen de s’en sortir." Louis est déjà intervenu sur de gros incendies. "Mais autant de destructions dans une ville, c’est la première fois que je vois ça", confie-t-il.

La brigade venue de l'Oregon découvre l'environnement à risque du nord de la Californie. "Avec le changement climatique, avec la sécheresse ici, vous verrez que maintenant la saison des incendies va durer 12 mois par an", prédit un pompier.