Incendies à Paradise, en Californie : "Il y avait des flammes tout autour de la voiture"

Alors que les pompiers américains continuent de lutter contre les incendies qui ont fait au moins 23 morts et détruit des milliers d’habitations en Californie, des rescapés de Paradise témoignent, traumatisés, de la violence du brasier.

"C'était un cataclysme !" Au moins 25 personnes ont péri dans les incendies en Californie, et Don, un habitant de la ville de Paradise, proche de Sacramento, dans l'ouest des Etats-Unis, redoute un bilan plus lourd encore. "Il y aura beaucoup plus de morts, craint le septuagénaire. Certains ont pu s'en sortir, pas d'autres : sans voiture, c'était impossible de s'échapper. J'ai vu des gens sortir en courant de leur véhicule et se mettre à courir en panique sur la route."

Moins d'une heure pour fuir le brasier

Don a toujours vécu à Paradise. Il a été pris en charge dans un abri de la Croix-Rouge. Ses vêtements encore recouverts par la suie, il raconte, abasourdi, comment il a réussi à s'échapper. "On a eu moins d'une heure pour s'enfuir, explique-t-il. Quand on est descendu de la colline, il y avait des flammes tout autour de la voiture. Le feu sautait par-dessus le toit. On était la dernière voiture à passer."

C'est presque miraculeux qu'autant de gens aient pu s'en sortir dans ces circonstances. Nous, on a eu de la chance.Don, 70 ans, rescapéà franceinfo

Son voisin Malcom décrit un feu plus rapide qu'une tempête de sable et sa ville de Paradise transformée en enfer : "C'était comme s'il était minuit mais à 9h30 du matin, il faisait complètement noir. On ne voyait même pas les phares des voitures. Quand je suis sorti de chez moi, un oiseau est tombé du ciel sur mon épaule. Il était mort en plein vol. Il pleuvait du feu."

300 habitants de #paradise, en Californie ont trouvé refuge dans cet abri mis en place par la @RedCross. Beaucoup ont tout perdu. La ville a été ravagée par les flammes. Ici on distribue de l’eau, des vivres. Et des bibles... #incendies #CampFire #California pic.twitter.com/q2al1axI2n — Gregory Philipps (@gregphil) 11 novembre 2018

Malcom raconte comment il a sauvé sa famille : "J'ai dit à ma fille enceinte de six mois de prendre sa voiture. J'ai aussi un frère qui est sourd. Je leur ai dit à tous les deux : 'Faites exactement ce que je fais ! Vous me suivez et je vais vous sortir de là!'"

Les deux voisins de Paradise ont tout perdu. Don a vu sa maison partir en flammes en quelques minutes. Malcom, lui, sait que sa résidence est détruite, comme tous les bâtiments de Paradise, devenue ville-fantôme. Il attend le lever du jour pour aller voir les dégâts.