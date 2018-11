Incendies aux États-Unis : 31 morts, bilan le plus lourd depuis 1933

Deux incendies majeurs précipitent la Californie (États-Unis) en enfer. Au nord de l'État, Paradise n'a plus rien d'idyllique. La petite ville détient désormais le record de l'incendie le plus meurtrier de l'État. Sur place, les secouristes fouillent les décombres des plus de 6 000 maisons calcinées. Chaque jour, de nouveaux corps sont retrouvés.

Le bilan est encore loin d'être définitif

Il y a toujours de très nombreux disparus, comme Joanne Caddy, une femme dont le fils est sans nouvelles depuis jeudi 8 novembre. "C'est dur. On a appris que sa maison avait été détruite. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé", explique ce dernier. Brutal, rapide, le feu a surpris les habitants. L'autre front se trouve au nord de Los Angeles. Là encore, de nombreuses évacuations ont été réalisées près de Malibu et dans les collines. En quelques jours seulement, 31 personnes ont trouvé la mort dans ces incendies, dont le bilan est encore loin d'être définitif.