États-Unis : un incendie incontrôlable frappe la Californie

Dimanche 24 juillet, le gigantesque feu qui a déjà ravagé plus de 5 000 hectares de forêt en Californie (États-Unis) continuait à s'étendre près du parc national de Yosemite. La journaliste de France Télévisions États-Unis, Diane Schlienger, explique que "c'est un feu qui inquiète particulièrement aux États-Unis, d'abord parce qu'il va vite, trop vite, et que selon les autorités, après 48 heures, il est contenu à hauteur de 0%. Autrement dit, il est pour l'instant tout simplement incontrôlable".



Les pyrocumulus , un phénomène rare

"Il faut dire qu'il fait extrêmement chaud et sec depuis des jours en Californie. Cet incendie est donc très virulent, et en plus, on assiste à un phénomène rare : des pyrocumulus, des sortes de colonnes de fumée de tornades brûlantes s'élèvent au-dessus de l'incendie. Ce sont des nuages d'orages qui sont alimentés par la chaleur du feu, et qui génèrent de la foudre qui, à son tour, ne fait qu'entretenir le brasier. Bref, devant ces conditions extrêmes, les pompiers estiment qu'il faudra au moins une semaine pour arrêter cet incendie", conclut la journaliste.