États-Unis : les séquoias du parc de Yosemite menacés par les incendies en Californie

Depuis jeudi 7 juillet, plusieurs centaines de pompiers californiens essaient d’éteindre un gigantesque brasier, dans le célèbre parc de Yosemite, aux États-Unis, qui abrite près de 500 séquoias parmi les plus grands au monde. Il est visité par trois millions de personnes chaque année. Les touristes sont désormais interdits d’entrer par sa partie sud. Des hôtels ont même été évacués.

Une séquoia de plus de 2 000 ans arrosé en permanence

Pour l’heure, les immenses conifères qui peuvent atteindre plus de 60 mètres de haut n’ont pas été directement touchés et sont activement protégés par les gardes du parc. Par précaution, un majestueux séquoia âgé de plus de 2 000 ans est arrosé en permanence. La Californie est en proie à une sécheresse chronique. Mais cette année, les températures élevées atteignent des records. Mille hectares du parc de Yosemite ont déjà été ravagés.