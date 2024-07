En Californie, le mégafeu en cours devient l'un des plus gros jamais enregistré dans l'Etat américain

L'incendie, qui s'est déclaré dans une zone rurale et montagneuse près de la petite ville de Chico, a dévoré plus de 350 000 hectares samedi soir.

Il a contraint plus de 4 000 personnes à évacuer. Un incendie incontrôlable dans le nord de la Californie est devenu, en trois jours, l'un des plus importants jamais enregistré dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis. Le "Park Fire" – le feu de forêt le plus intense à avoir frappé la Californie cet été – avait dévoré plus de 350 000 hectares samedi 27 juillet au soir, ce qui en fait le septième plus gros incendie de l'histoire de cet Etat, a déclaré l'agence étatique Cal Fire.

L'incendie s'est déclaré dans une zone rurale et montagneuse près de la petite ville de Chico, à environ 145 kilomètres au nord de Sacramento, la capitale de l'Etat américain. Pour l'instant, il n'est contrôlé qu'à 10%, malgré les efforts des pompiers engagés, de plus d'une dizaine d'hélicoptères et de plusieurs avions, selon Cal Fire.

"Le "Park Fire" a continué à brûler de manière très active en raison du terrain escarpé et des vents (...) qui entraînent une forte progression", a signalé l'agence. Cal Fire a toutefois indiqué qu'un temps plus frais et humide est attendu dans la région.

La police a arrêté un homme de 42 ans soupçonné d'avoir déclenché l'incendie en poussant une voiture en feu dans un ravin.Cet immense feu de forêt ravive de douloureux souvenirs pour les habitants de la ville de Paradise, située à une quinzaine de kilomètres de Chico, et où 85 personnes avaient péri en 2018 dans l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie.