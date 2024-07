Le premier mégafeu de l'année en Californie, d'origine criminelle, provoque l'évacuation de milliers de personnes

Il s'agit du premier de l'année dans l'Etat. Les pompiers de Californie ont lutté, jeudi 26 juillet, contre un mégafeu, qui a provoqué l'évacuation de plus de 3 500 personnes et dont la propagation a été très rapide. Cet incendie d'origine criminelle s'est déclenché mercredi après-midi dans le nord du "Golden State", au dernier jour d'une nouvelle vague de chaleur qui a asséché la région. En un peu plus de 24 heures environ, il a déjà ravagé plus de 500 km2 de végétation et atteint le stade de "mégafeu".

Le feu a provoqué l'évacuation de "plus de 3 500 personnes", d'après un communiqué du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Les flammes menacent notamment la petite ville de Chico, à trois heures de route au nord de San Francisco. L'incendie est d'origine criminelle : un suspect a été arrêté jeudi matin et placé en détention provisoire, selon le procureur local.

Plus de mille pompiers mobilisés dans la zone

Cet homme de 42 ans, qui a un casier judiciaire, "a été vu en train de pousser une voiture en feu dans un ravin", a expliqué le parquet dans un communiqué. "La voiture a dévalé un talus d'une soixantaine de mètres et a complètement brûlé, propageant les flammes qui ont provoqué l'incendie". Plus de 1 150 pompiers sont mobilisés contre cet incendie, qui est actuellement contenu à seulement 3%, selon le dernier rapport d'incident de l'agence CalFire.

Cette catastrophe ravive de mauvais souvenirs en Californie : Chico est située à une vingtaine de kilomètres de Paradise, ville qui avait été détruite par un violent incendie en 2018 et dans lequel 85 personnes avaient perdu la vie. L'Ouest américain a connu plusieurs vagues de chaleur qui ont asséché ses grands espaces depuis début juin, et des dizaines de feux brûlent actuellement dans la région, parfois provoqués par la foudre.