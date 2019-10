Californie : des pompiers privés pour les plus riches

Pour eux, tout est plus facile. Ils passent les barrages sans souci. Puis, ils délaissent les positions tenues par les autres pompiers. Ils ont une mission : intervenir à une adresse en particulier. Le feu est juste derrière, mais ces pompiers privés doivent protéger une villa de luxe. "Les services de l'État eux, ils gèrent le gros incendie. Notre seul but à nous, c'est de sauver cette maison et éviter qu'elle ne brûle", révèle Ken Kirk, pompier privé.

12 000 dans le pays

Leur véhicule porte le logo d'une entreprise, mais eux portent un pantalon noir alors que les pompiers de l'État sont tout de jaune vêtus. "Si la maison d'à côté brûle et qu'elle risque par effet domino de contaminer la nôtre, alors oui on agira chez les voisins. Sinon, on ne fera rien", assure Ken Kirk. Ils n'interviendront en fait que pour les gens qui ont payé. Parfaitement légaux, ils existent depuis des années, mais leur présence avait fait polémique lorsqu'ils avaient protégé la maison de Kanye West en 2018 au beau milieu des autres. Il y aurait plus de 12 000 pompiers privés dans le pays.