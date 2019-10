Californie : Coupure de courant pour près de 2 millions de personnes suite aux incendies

Des flammes de plusieurs mètres qui défigurent la Californie depuis des jours. Quatorze feux de forêts dévorent la région, notamment au nord de San Francisco. Samedi 26 octobre par précaution, les autorités ont décidé d'évacuer 50 000 personnes. Certaines familles sont recueillies à l'abri dans les gymnases ou les écoles : "Personne n'était préparé à ces incendies, c'est désolant", déclare une habitante de Santa Clarita, ville du compté de Los Angeles.

Un incendie d'une ampleur exceptionnelle

Face à la taille du brasier, les secours semblent illusoires. 10 00 hectares et une cinquantaine de bâtiments sont déjà partis en fumée, un incendie d'une ampleur exceptionnelle selon les autorités. "Je n'avais jamais vu ça, c'est la plus grande évacuation jamais réalisée", déclare Mark Essick, Shérif du compté de Sonoma en Californie. "De l’extérieur ma maison semble épargnée, mais à l'intérieur il y a beaucoup de dégâts. Le séjour est ravagé", relate un habitant.



Pour éviter tous risques de propagation, le fournisseur d'électricité de la région a décidé de suspendre le courant. 940 000 foyers sont privés d'électricité jusqu'à nouvel ordre. Plus de deux millions d'habitants sont concernés. Avec les vents violents prévus dans les prochaines heures, la Californie reste en alerte rouge au moins jusqu'au lundi 28 octobre au matin.