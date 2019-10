Californie : des milliers d'évacuation suite à des incendies gigantesques

C'est ce que vivent des dizaines de milliers de Californiens depuis plusieurs jours. Un cri d'alerte retentit dans le quartier : "Évacuez tout le monde, le feu arrive !" Les flammes sont là bien visibles au-dessus des maisons. On aperçoit un hélicoptère des pompiers qui tente de contenir l'incendie. Il y a urgence, poussée par des vents violents, le mur de feu progresse à 20 km/h. Des habitants sous le choc.

Les habitants fuient avec la peur d'oublier quelqu'un derrière

"C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie, c'était bouleversant de se réveiller face à une boule de feu", raconte un habitant. Plusieurs maisons ont déjà brûlé et plus de 10 000 bâtiments sont menacés en ce moment même. 2 000 pompiers sont mobilisés, mais selon les autorités, la situation pourrait encore empirer dans les prochaines heures. "Nous allons peut-être avoir des vents historiques et cela nous inquiètent beaucoup que les zones les plus vulnérables de la Californie soient le théâtre d'incendies explosifs", a déclaré Jonathan Cox, chef des pompiers. La priorité des pompiers est d’éviter que les incendies destructeurs fassent des victimes.

Le JT

Les autres sujets du JT