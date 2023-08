Incendie à Hawaï : 36 personnes ont péri dans les flammes

Une partie de l’archipel américain du Pacifique d'Hawaï est en ce moment ravagé par les flammes. Le dernier bilan s’élève à 36 morts et des milliers de personnes évacuées. L'une des villes principales a quasiment été entièrement détruite.

Le brasier s’étend à perte de vue, jeudi 10 août. Sur plusieurs kilomètres, les flammes ravagent l’île touristique de Maui, Hawaï (Etats-Unis). Les flammes ont atteint l’océan. Dans le port, il ne reste que les carcasses de bateaux en feux. Sur l’île, des quartiers entiers sont calcinés. Dans les rues désertes se trouvent des véhicules brûlés et des installations électriques à terre. Le bilan humain est terrible : au moins 36 personnes ont péri, piégées dans l’incendie.



Les vacanciers traumatisés

Les habitants décrivent des scènes de panique. "On pensait que ça allait, mais ensuite le vent est arrivé. La station-service a explosé, tout a pris feu autour de nous et on a dû évacuer", raconte une femme. Face à l’ampleur de l’incendie, les autorités ont demandé à tous ceux qui avaient un moyen de transport de quitter dès que possible l’île. À l’aéroport, les vacanciers sont traumatisés par ce qu’ils ont vécu. Dans les zones encore épargnées, les habitants prêtent main-forte aux secours.