Hawaï : une île engloutie par les eaux après le passage de l'ouragan Walaka

Elle n'a pas survécu au passage de l'ouragan Walaka. L'île East Island, un petit bout de terre au nord-ouest de l'archipel d'Hawaï (Etats-Unis, a été engloutie par les eaux, rapporte mardi 23 octobre Honolulu Civil Beat (en anglais). Le média local a mis en ligne sur Twitter une animation qui permet de se rendre compte des dégâts.

Hurricane Walaka, one of the most powerful Pacific storms ever recorded, has erased East Island, which is part of French Frigate Shoals in the Papahanaumokuakea Marine National Monument. https://t.co/x9moCB1WA5 @NathanEagle #HIwx #Hawaii pic.twitter.com/BckfalPR90