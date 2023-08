Hawaï : 55 morts dans les gigantesques incendies

Le bilan s’alourdit à Hawaï. Au moins 55 personnes sont mortes dans les gigantesques incendies qui ont détruit une partie de l’archipel. C'est la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire du territoire.

Lahaino, la capitale de l’île de Maui (Etats-Unis) était une cité balnéaire de carte postale. Elle n’est plus qu’un champ de cendres. Sur plusieurs kilomètres carrés, on retrouve des carcasses calcinées et le silence des grandes catastrophes. L'incendie, d’une violence rare, a pris par surprise des centaines de personnes dans leur voiture. Sur le bord de la route, on peut voir des corps qui n’ont pas eu le temps d’échapper aux flammes. "Je sais que j’aurais pu les aider, mais je ne pouvais pas. Cela me mettait en danger", précise un habitant.



Le bilan devrait s'alourdir

"J’avais vu ça dans les films avant. Mais là, c’était fou", avance un riverain. En tout, ce sont des dizaines de morts, alors que le bilan devrait s’alourdir. Sur les télévisions et les réseaux sociaux, de nombreuses photos sont diffusées. Au moins 2 000 habitants sont à reloger, alors que l’aide commence tout juste à arriver. Selon les météorologues, les incendies se sont propagés de manière fulgurante à cause d’une végétation très sèche.