Tuerie dans une école au Texas : pourquoi les forces de l'ordre sont-elles accusées d'être restées passives face au tireur ?

Les forces de l'ordre ont-elles tardé à intervenir pour arrêter l'auteur de la fusillade au Texas ? Après que 19 enfants et deux enseignantes ont été tués mardi dans l'école d'Uvalde, la police est pointée du doigt, accusée de passivité face au tireur. Lors d'une conférence de presse, jeudi 26 mai, un responsable du département de la sécurité de l'Etat du Texas, Victor Escalon, a essuyé une pluie de questions de la presse. Franceinfo fait le point sur les critiques adressées aux forces de l'ordre.

Des récits contradictoires sur le déroulement des faits

Les interrogations sont en partie nourries par le flou qui entoure le déroulement exact de la fusillade. Les circonstances dans lesquelles le tireur, Salvador Ramos, s'est introduit dans l'école ont fait l'objet d'informations contradictoires. Des responsables des autorités ont d'abord affirmé qu'un agent de sécurité de l'école était intervenu pour tenter d'empêcher l'assaillant de pénétrer dans l'établissement, rapporte le Washington Post*. Une version contredite jeudi par Victor Escalon. L'auteur de la tuerie "est entré sans obstacle" dans l'école et "n'a fait face à personne", à aucun policier, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

Les médias ont également interrogé Victor Escalon à plusieurs reprises sur le temps écoulé entre le moment où le tireur est arrivé devant l'école à 11h28, et son entrée dans les lieux, douze minutes plus tard, explique National Public Radio*. Après être sorti de son véhicule accidenté, l'homme, muni d'un fusil semi-automatique et d'un sac à dos rempli de munitions, a tiré en direction de deux personnes près d'une entreprise de pompes funèbres de l'autre côté de la rue, puis a escaladé la clôture de l'école, a détaillé Victor Escalon. Salvador Ramos a ensuite tiré sur le bâtiment de l'école avant de finalement entrer dans l'établissement.

Selon ce responsable, les forces de l'ordre ont reçu un appel à 11h30 les alertant de la présence d'un homme armé. Les premiers policiers sont arrivés sur les lieux "quatre minutes" après que l'assaillant se fut introduit dans l'école. "Ils entendent des coups de feu, prennent des balles, se replient et s'abritent", a poursuivi Victor Escalon. Des renforts sont appelés et les policiers encerclent l'établissement.

"Environ une heure" avant le lancement de l'assaut

Mais c'est surtout le délai pour neutraliser l'assaillant qui interroge. "Environ une heure" s'est écoulée entre l'entrée du tireur dans l'école et le lancement de l'assaut, a reconnu Victor Escalon. Interrogé sur ce laps de temps et si l'intervention aurait dû être déclenchée plus tôt, il a admis qu'il s'agissait d'une "question difficile" et qu'il n'avait "pas encore assez d'informations" pour y répondre, écrit NBC News*.

Alors que le tireur était à l'intérieur de l'école, plusieurs parents rassemblés devant l'établissement ont témoigné de leur incompréhension. "Il y avait au moins 40 agents armés jusqu'aux dents, mais ils n'ont rien fait jusqu'à ce qu'il soit trop tard", a estimé auprès d'ABC* Jacinto Cazares, père de Jacklyn Cazares, l'une des victimes, âgée de 10 ans. Les parents "étaient prêts à rentrer", raconte auprès de l'AFP Daniel Myers, un pasteur de 72 ans, témoin de la scène.

"L'un des proches a dit : 'J'ai été militaire, donnez-moi juste un pistolet, je vais y aller. Je ne vais pas hésiter. Je vais y aller.'" Daniel Myers, un témoin de la scène à l'AFP

Dans une vidéo obtenue par le média Storyful*, on peut effectivement voir des parents exhorter la police à intervenir. Les forces de l'ordre ont d'abord "évacué du personnel, des élèves, des enseignants", a de son côté expliqué Victor Escalon. "Les premiers officiers arrivés sur les lieux étaient désavantagés. Ils n'avaient aucun moyen d'entrer", a précisé Chris Olivarez, porte-parole du département de la sécurité du Texas, auprès de CBS News*.

Les forces de l'ordre ont attendu l'arrivée d'une unité d'élite de la police aux frontières pour lancer l'assaut, la frontière avec le Mexique se situant près d'Uvalde. Les agents sont entrés dans l'école vers 12h45, a déclaré un autre porte-parole du département, Travis Considine, rapporte AP News*. Le chef de la police aux frontières, Raul Ortiz, a de son côté affirmé sur CNN* que les membres de son unité "n'avaient pas hésité".

"Ils ont élaboré un plan. Ils sont entrés dans la salle de classe et ils ont pris en charge la situation aussi rapidement qu'ils le pouvaient." Raul Ortiz, chef de la police aux frontières sur CNN

En entrant dans l'établissement, les forces de l'ordre ont été la cible de tirs de l'assaillant, barricadé à l'intérieur, a détaillé sur Twitter* une responsable du département de la sécurité intérieure. Les agents "se sont placés entre le tireur et des enfants pour éloigner son attention de potentielles victimes", a-t-elle aussi raconté. L'assaillant a été tué peu avant 13 heures.

Des entretiens pour établir la chronologie précise de l'intervention

Face à la presse, Victor Escalon a répété jeudi qu'il y avait "beaucoup d'informations" et "de nombreux points fluctuants" dans l'enquête. "Cela prend des jours, des heures, cela prend du temps", a insisté le responsable.

De son côté, le porte-parole Chris Olivarez a assuré jeudi soir que les enquêteurs menaient des entretiens avec les policiers pour essayer "d'établir exactement leur rôle". "Cela nous aidera à établir une chronologie plus factuelle et concrète, entre le moment où le tireur est arrivé à l'école et celui où il a été tué, et ce qui s'est passé entre-temps", a-t-il ajouté auprès de CNN*.

* Tous les liens suivis d'un astérisque renvoient vers des contenus en anglais.