États-Unis : une fusillade fait plusieurs victimes pendant une parade de la fête nationale

Un nouveau drame lié aux armes à feu a frappé les États-Unis, lundi 4 juillet, jour de fête nationale. Une parade ayant lieu au nord de Chicago (États-Unis) a été interrompue par de nombreux coups de feu. Un mouvement de panique s’en est suivi, laissant la foule pétrifiée et perdue face aux bruits de tirs. L’effet de surprise a été total pour les familles venues en nombre. Les musiciens de la parade jouaient toujours, avant de réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un feu d’artifice, mais bien de tirs réels.



Un lourd bilan

Bien qu’il ne soit pas définitif, le bilan est d’ores et déjà très lourd, puisque six personnes ont été tuées, et 24 transportées à l’hôpital. "J’ai vu quelqu’un au sol qui se tenait la jambe, et une fille pleurait à côté. Puis à gauche, on a vu au moins trois autres personnes par terre avec du sang", témoigne une jeune femme qui assisté à la scène. L’assaillant n’a toujours pas été retrouvé, et la police poursuit ses recherches.