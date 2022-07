Etats-Unis : une fusillade dans un défilé du 4-Juillet près de Chicago fait au moins 6 morts et 24 blessés

Le tireur, suspecté d'avoir ouvert le feu, est en fuite et les festivités ont été suspendues à Highland Park, une ville cossue située au nord de Chicago, et dans plusieurs communes alentour, selon la police.

Au moins six personnes ont été tuées et vingt-quatre blessées dans une fusillade survenue lundi 4 juillet à Highland Park (Illinois, Etats-Unis), près de Chicago, lors d'un défilé pour la fête de l'indépendance américaine, selon les autorités. Le suspect, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et "considéré comme armé et dangereux".

Les festivités ont été suspendues à Highland Park, une ville cossue située au nord de Chicago, où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour. Un témoin des tirs, Michael, interviewée par la chaîne WGN, a rapporté avoir vu un unique tireur, armé d'un fusil, "accroupi au sol qui avançait de manière méthodique, quasi militaire".

Des images ont été tournées par une personne qui se trouvait sur place. On entend quelqu'un crier "gun shots [coups de feu] !" avant que les familles alentours ne se lèvent pour courir.