États-Unis : un suprémaciste blanc tue 10 personnes dans une fusillade à Buffalo

Samedi 14 mai, un homme a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo (États-Unis), tuant une majorité d'afro-américains. "Je l'ai d'abord vu tirer sur une femme. Ensuite, il a tué un homme d'Église, puis à nouveau sur une femme. Après, il est rentré dans le magasin, il a continué à tirer", raconte Grady Lewis, témoin du crime.



Le tireur a diffusé son crime sur les réseaux sociaux

"C'est impensable, je n'ai pas de mots", témoigne Miss Wright, habitante de Buffalo (état de New York). Le suspect, Payton Gendron, 18 ans, a diffusé son crime en direct sur un réseau social. Il s'est rendu à la police et ses motivations sont racistes. "J'espère sincèrement que cet individu, ce suprémaciste blanc, qui vient de commettre un crime haineux contre une communauté innocente, passera le reste de sa vie derrière les barreaux", commente Kathy Hochul, gouverneure de l’État de New York. Le tireur aurait rédigé un manifeste dans lequel il se réfère à d'autres crimes racistes.