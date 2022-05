Etats-Unis : dix morts dans une tuerie à Buffalo, dans l'Etat de New York, le FBI privilégie la piste "raciale"

C'est "l'un des massacres racistes les plus meurtriers de l'histoire américaine récente", selon le quotidien américain le New-York Times. Un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu, samedi 14 mai, dans un supermarché situé à Buffalo, dans l'Etat de New York. Le bilan provisoire fait état d'au moins dix morts et trois blessés, dont onze sont des Afro-Américains, a précisé le chef de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia. Le tueur présumé, qui était lourdement armé, a été immédiatement arrêté sur place, poursuivi dans un premier temps pour "meurtre avec préméditation", et incarcéré.

Selon les autorités, il s'agirait d'une nouvelle tuerie à caractère raciste perpétrée par un suprémaciste blanc. "Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime motivé par la haine et une affaire d'extrémisme violent à motivation raciale", a déclaré Stephen Belongia, policier du FBI à Buffalo, lors d'une conférence de presse dans cette ville américaine septentrionale, au bord du lac Erié, à la frontière avec le Canada.

Le tireur présumé est un jeune homme blanc qui était équipé d'une "arme d'assaut", d'un gilet pare-balle, d'une tenue de type militaire, d'un casque et d'une caméra pour diffuser son crime en direct sur internet, ont annoncé les autorités policières et judiciaires locales.