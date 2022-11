Etats-Unis : la fusillade mortelle dans un club gay a "toutes les apparences d’un crime de haine", selon le maire de Colorado Springs

"Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tolérer la haine" : si les autorités, jusque là, sont restées prudentes quant au motif de l’attaque, depuis Washington, le président américain Joe Biden a tapé du point sur la table.

>> Etats-Unis : au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade dans une discothèque LGBT dans le Colorado

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 22 ans a tué au moins cinq personnes dans une discothèque LGBTQ, avant d'être maîtrisé par des clients "héroïques", dans la nuit de samedi à dimanche à Colorado Springs, au Colorado, dans le centre ouest des États-Unis, indiquent les autorités locales. Dix-huit personnes ont été blessées dans cette fusillade survenue peu avant minuit, a souligné la police, selon laquelle certains blessés étaient dans un état critique.

Les autorités ont identifié le suspect : Anderson Lee Aldrich. Samedi soir, juste avant minuit, équipé d’un gilet pare-balles et du tristement célèbre fusil d’assaut AR-15, le jeune homme de 22 ans a "immédiatement ouvert le feu sur la foule", une fois "entré" dans l'établissement, a ainsi précisé le chef-adjoint de la police de la ville de Colorado Springs, Adrian Vasquez, lors d'une conférence de presse.

"Le club Q est un refuge pour nos citoyens LGBTQ, a rappelé le chef de la police locale, qui a confirmé qu'au moins deux armes à feu ont été trouvées sur les lieux. Chacun de nous a le droit de se sentir en sécurité dans notre ville. Chacun doit pouvoir aller et venir dans notre belle ville, sans avoir peur d’être blessé, d’être mal traité. Je suis si triste, j’ai le coeur brisé."

Une tragédie qui a "toutes les apparences d’un crime de haine", ainsi affirme le maire de la ville, tandis que le gouverneur du Colorado Jared Polis, premier gouverneur ouvertement homosexuel élu aux États-Unis, s'est déclaré "horrifié et anéanti".

We are a strong community that has shown resilience in the face of hate and violence in the past, and we will do that again.