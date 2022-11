Etats-Unis : au moins 5 morts et 18 blessés dans une fusillade dans une discothèque LGBT dans le Colorado

Une nouvelle tuerie de masse dans le Colorado. Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 novembre lors d'une fusillade dans une discothèque LGBT à Colorado Springs, aux Etats-Unis, a annoncé la porte-parole de la police locale, Pamela Castro. Des policiers sont intervenus à la suite d'un appel vers minuit (8 heures en France) faisant état d'une fusillade en cours dans ce club local, nommé le Club Q. Ils "ont localisé à l'intérieur un individu que nous pensons être le suspect", a-t-elle poursuivi. Cet individu a été blessé par les forces de l'ordre. "Il est soigné et en garde à vue", a ajouté la porte-parole.

#Breaking: Colorado Springs Police first got the call around 11:57pm for a an active shooter at Club Q. Again, they confirmed five dead and 18 injured. They are taken to local hospitals. The gunman was injured in this. Not sure if by police or civilian. pic.twitter.com/cpcIhSfWzZ