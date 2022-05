États-Unis : Joe Biden rend hommage aux victimes de la tuerie d’Uvalde

En déplacement dimanche 29 mai à Uvalde (États-Unis), cinq jours après la tuerie durant laquelle 19 enfants et deux enseignants sont décédés, Joe Biden a apporté son soutien aux proches des victimes.

Le président américain Joe Biden et son épouse se sont rendus à Uvalde (États-Unis) dimanche 29 mai. Il a rendu hommage aux victimes. Cinq jours plus tôt, 19 enfants et deux enseignantes sont décédées lors d’une fusillade. En duplex sur place, la journaliste Camille Guttin explique que le président passe l’après-midi "avec les familles des victimes. ‘C’était important de montrer notre soutien’, ce sont les mots de la Maison Blanche", relaie-t-elle.

Une enquête ouverte par le département de justice américain

Joe Biden va également devoir répondre à certaines questions des parents des victimes, "notamment sur le fait de savoir pourquoi la police a-t-elle mis tant de temps à intervenir, pourquoi certains parents se sont retrouvés menottés alors qu’ils tentaient d’aller chercher leurs enfants. Le département de la justice américain vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête pour savoir si oui ou non il y a eu des manquements", souligne Camille Guttin. Le président américain devra aussi faire face au débat sur les armes à feu. "Sa vice-présidente, Kamala Harris, a rappelé hier qu’elle voulait tout simplement bannir l’utilisation des armes d’assaut, ce sont les armes utilisées ici par le tireur d’Uvalde. Joe Biden veut également qu’il y ait plus de contrôles au moment d’acheter des armes à feu sur les antécédents de l’acheteur", indique la journaliste.