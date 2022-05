Fusillade au Texas : l'enquête soulève des questions sur l'attitude de la police

L'enquête sur la fusillade dans une école d'Uvalde, au Texas (États-Unis), est émaillée d'une polémique sur l'attitude de la police, explique la journaliste Camille Guttin, présente sur place, samedi 28 mai. Il leur est reproché de ne pas être intervenus plus tôt. "Comment ont-ils pu laisser un adolescent armé plus d'une heure à l'intérieur de la salle de classe sans qu'il ne soit jamais appréhendé ? Il y aurait eu des manquements, c'est ce qu'a dit le gouverneur du Texas", explique-t-elle.



Les enfants survivants témoignent

Trois jours après le drame, quelques enfants survivants racontent l'enfer qu'ils ont vécu. "Il a tiré à travers la fenêtre et il a blessé mon ami et ma maîtresse", témoigne Jayden. "On a ouvert une porte et on s'est mis à courir. Deux voitures de police nous couvraient, au cas où le tireur revenait, et on s'est enfuis de la classe", raconte Edward. Une petite fille a même raconté avoir dû se couvrir d'une sang d'une de ses camarades de classe pour feindre sa mort et échapper au tireur.