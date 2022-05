Fusillade d’Uvalde : les familles se plaignent de l'inaction des autorités

Une fusillade qui a fait plonger les États-Unis dans la colère, la tristesse et l’horreur. À Uvalde, 21 personnes ont été assassinées mardi 24 mai par Salvador Ramos. L’enquête avance et des questions se posent sur l’intervention jugée trop tardive de la police. Une demi-heure après la tuerie, les autorités entouraient l’école, mais déjà, les familles se plaignaient du manque d’intervention. "Les flics sont dehors, ils ne foutent rien" se plaint l’un des parents sur une vidéo amateure.



Une intervention possible ?

La fusillade aurait duré entre une demi-heure et 40 minutes et beaucoup se posent la question de savoir si une intervention était possible ? Un officier interrogé pense que non. "Certes, on a échoué parce qu’on n'a pas pu empêcher cette attaque (...) mais les policiers présents sur ce site ont mis leur vie en danger et ont sauvé des enfants". Le tueur était très préparé, il avait au préalable acheté des armes et avait quitté son travail.