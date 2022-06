Etats-Unis : dans un discours à la nation, Joe Biden appelle à limiter la vente de fusils d'assaut

"Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter?" Dans un discours passionné, Joe Biden a appelé le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d'assaut. Jeudi 2 juin, soit près de dix jours après le massacre de 19 enfants et deux enseignantes dans une école d'Uvalde, au Texas, le président américain a fustigé les élus républicains qui s'opposent à une telle législation.

Les citoyens en ont "assez" de ces fusillades à répétition qui endeuillent l'Amérique, a-t-il martelé à l'occasion d'un appel à la nation délivré depuis la Maison Blanche."Depuis une vingtaine d'années, plus d'écoliers sont morts par armes à feu que le total de policiers et de soldats morts en service. Réfléchissez-y", a-t-il déclaré alors que le pays a enregistré plusieurs fusillades ces derniers jours, celle de l'école primaire d'Uvalde, mais aussi d'un supermarché de Buffalo et celle, mercredi, d'un hôpital de Tulsa. "Trop d'endroits du quotidien sont devenu des lieux de tuerie, des champs de bataille".

