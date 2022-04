États-Unis : au moins 16 blessés après une attaque dans le métro de New York

À New York, aux États-Unis, au moins 16 personnes ont été blessées lors d'une attaque dans le métro, mardi 12 avril. Un homme, toujours recherché, a ouvert une bonbonne de gaz avant d'ouvrir le feu, explique Camille Guttin, envoyée spéciale à New York.

La journaliste Camille Guttin, en direct de New York (États-Unis), revient sur l'attaque qui a eu lieu dans le métro de la ville, mardi 12 avril, et qui a fait au moins 16 blessés. Un homme, toujours recherché, a commencé par ouvrir une bonbonne de gaz et la voiture du métro s'est remplie de fumée. Il a ensuite ouvert le feu. "Il y a quelques instants, la police a retrouvé l'arme du tireur, au sein même de la station de métro. Tous les commerces autour sont complètement bouclés, les écoles également", rapporte Camille Guttin.



Les motivations du tireur inconnues

L'homme qui a mené l'attaque portait une tenue très sombre, "un peu comme ceux qui travaillent dans le métro", précise la journaliste. "Ce qui inquiète le plus les policiers, c'est de savoir quelles sont les motivations de ce tireur et s'il a d'autres armes. (...) C'est ce qu'ils vont tenter de déterminer dans les prochaines heures", conclut la journaliste.