VIDEO. Vingt-quatre heures de violences par armes à feu aux Etats-Unis

Fusillades, braquages, accidents... Les armes à feu font chaque jours de nombreuses victimes aux Etats-Unis. Dimanche 5 novembre, un ancien militaire de 26 ans a ouvert le feu dans une église, à Sutherland Springs, au Texas, faisant 26 morts et au moins 20 blessés. Le même jour, outre-Atlantique, de nombreux autres incidents dus aux armes ont été répertoriés par le site Gun Violence Archive.

>> RECIT. Vingt-quatre heures chrono dans un pays armé jusqu'aux dents

Dans une vidéo, franceinfo a recensé et localisé toutes les victimes blessées ou tuées par armes à feu, en seulement 24 heures à travers les Etats-Unis. Les faits commencent peu après minuit. "Un adolescent a été abattu devant ses voisins", annonce un journaliste de CBS (en anglais). La journée se poursuit et les drames se succèdent à travers le pays. Au total, les violences par armes à feu ont fait, ce jour-là, 77 morts et 95 blessés.