77 morts et 95 blessés par armes à feu... Une journée (presque) ordinaire aux Etats-Unis

6h00. Lake Worth, Floride. Là encore, ni motif, ni suspect. En arrivant dans un quartier de Lake Worth, les policiers découvrent un jeune homme au sol, tué par balle.

6h30. Ruidoso, Nouveau-Mexique. Un policier arrive sur les lieux d'un cambriolage et surprend les deux voleurs qui s'échappent dans deux véhicules séparés. L'un d'eux percute l'agent de police, qui tire sur ce premier suspect. La conductrice de la seconde voiture, Marlysa Sanchez, 31 ans, fonce à son tour sur le policier, qui lui tire dessus et la touche mortellement.

7h45. Chicago, Illinois. Un homme de 41 ans marche dans une rue près de Marquette Park, quand il entend un coup de feu et s'aperçoit qu'il vient d'être touché au bras droit.

8h00. Cleveland, Ohio. La police est appelée sur les lieux où a été découvert un homme, mort après avoir reçu une balle dans la tête.

8h30. Fresno, Californie. Martha Gracia, 61 ans, et son compagnon, Raul Herrera, 51 ans, sont abattus chacun d'une balle dans la tête, dans leur voiture. Ils s'apprêtaient à quitter l'église après la messe. Le tireur, Manuel Garcia, 64 ans, est le mari de Martha. Il ne supportait pas leur séparation, après 43 ans de vie commune. En prenant la fuite, ce dernier appelle leur fille et l'informe qu'il a tué sa mère et son nouvel ami. C'est cette dernière qui prévient la police. Mais quand les officiers arrivent au domicile de Manuel, il se tire une balle dans la tête.

10h00. Houston, Texas. La police arrive sur le parking d'une résidence où un homme a été retrouvé mort après s'être fait tirer dessus. Les autorités pensent que le suspect s'est enfui dans un véhicule clair avec une vitre passager explosée.

10h30. Indianapolis, Indiana. La police découvre un homme blessé de plusieurs balles, dans un quartier de l'est de la ville. Il est transporté à l'hôpital dans un état stable.

11h20. Sutherland Springs, Texas. Devin Patrick Kelley, un ancien militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air en 2014 après un passage en cour martiale pour avoir agressé son épouse de l'époque et leur enfant, ouvre le feu dans la First Baptist Church de Sutherland Springs. Armé d'un fusil d'assaut et vêtu d'un gilet pare-balles, il entre dans l'église et tire sur les fidèles, avant d'être pris à partie par un habitant qui a saisi son fusil. Vingt-six personnes, dont plusieurs enfants et une femme enceinte, sont tués et au moins 20 personnes sont blessées. L'assaillant prend la fuite, mais est poursuivi par l'habitant l'ayant fait fuir et un autre voisin. Des coups de feu sont échangés entre le tireur et ces deux hommes pendant une course-poursuite en voiture. Le tireur est retrouvé mort dans sa voiture. La police précise qu'il s'est suicidé.

11h33. Denver, Colorado. La police est appelée dans un motel, où elle retrouve un homme blessé par balle. Les autorités ne donnent pas d'informations sur les circonstances de l'incident, mais précisent que la population n'est pas engagé.