États-Unis : un incendie meurtrier dans un immeuble à New York

Un incendie a fait au moins 19 morts et 60 blessés, à New York aux États-Unis.

Le feu a pris dans un duplex situé au deuxième et troisième étage d’un immeuble du quartier du Bronx, à New York (États-Unis). Les pompiers sont arrivés sur place trois minutes après le premier appel d’urgence, il était 11 heures, dimanche 9 janvier. “Les pompiers se sont retrouvés face au feu dans les couloirs. Il y avait beaucoup de fumée et un feu très nourri”, explique Daniel Nigro, chef des pompiers de New York.





“Un moment horrible”



Si la cause de l’incendie n’est pas connue pour le moment, “la porte de l’appartement était ouverte, ce qui a permis aux flammes de se propager dans tout le bâtiment”, poursuit-il. Au moins 19 morts ont été retrouvés par les secours, dont des enfants, et 60 blessés ont été transportés dans cinq hôpitaux du Bronx. “C’est un moment horrible et douloureux pour la ville de New York”, affirme Eric Adams, le maire de la ville.