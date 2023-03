États-Unis : un homme noir meurt étouffé sous le poids d'une dizaine de policiers et soignants

Aux États-Unis, Irvo Otieno, un homme noir, patient d'un hôpital psychiatrique, est mort étouffé sous le poids d'une dizaine de policiers et de soignants qui tentaient de l'immobiliser alors qu'il se montrait très agité. Un décès qui relance le débat sur les violences policières dans le pays.

Sur des images de vidéo-surveillance datant du 6 mars 2023 tournées aux États-Unis, on voit un homme noir, patient en hôpital psychiatrique, se montrer très agité. Il est plaqué au sol par plusieurs policiers et soignants. La situation dégénère, et Irvo Otieno, 28 ans, est étouffé sous le poids d'une dizaine de personnes. L'homme succombera quelques minutes plus tard.

Le débat sur les violences policières relancé

"Ces dix monstres, ces dix criminels, j'étais heureuse d'apprendre qu'ils ont été inculpés. Ce n'est que le début. J'espère qu'avec mes proches derrière moi, nous obtiendrons justice pour mon fils", a déclaré Caroline Ouko, mère d'Irvo Otieno. Cette mort relance le débat sur les violences policières aux États-Unis. L'avocat de la famille avait fait le parallèle avec le meurtre George Floyd, un quadragénaire noir mort en 2020, étouffé par un policier. L'an dernier aux États-Unis, les interventions policières ont coûté la vie à près de 1 180 personnes.