États-Unis : un homme condamné à 400 ans de prison finalement innocenté et libéré

Aux États-Unis, Sidney Holmes, un homme condamné à 400 ans de prison, a été finalement innocenté et libéré. Il avait été accusé d'avoir servi de chauffeur lors d'un braquage, et aura passé 34 ans de sa vie en prison.

Après 34 ans de prison, Sidney Holmes vient d'être déclaré non-coupable et libéré. Il avait été condamné à une peine comme seuls les États-Unis peuvent en prononcer : 400 ans derrière les barreaux pour braquage. "Je suis tellement reconnaissante à Dieu et à toutes les personnes qui ont rendu cela possible", a déclaré la mère de Sidney Holmes. "Il ne faut jamais perdre espoir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas abandonner", s'est réjoui Sidney Holmes.

Deux ans d'enquête d'une unité spéciale

Pour Sidney Holmes, tout a commencé le 19 juin 1988. Alors âgé de 22 ans, il avait été accusé d'avoir servi de chauffeur lors d'un braquage. Incarcéré, il n'a pourtant jamais cessé de clamer son innocence. Même les proches des victimes ont émis des doutes sur sa culpabilité. Après deux ans d'enquête d'une unité spéciale, le désormais cinquantenaire a finalement été innocenté. "Quand je suis allé en prison, ma fille n'avait que sept mois. Maintenant, elle a 35 ans. Je vais devoir reconstruire toute notre relation", a regretté Sidney Holmes. Selon la loi, il pourrait prétendre à plusieurs millions de dollars de compensation.