Etats-Unis : un homme condamné pour meurtre, dont l'affaire était au cœur du podcast "Serial", a été libéré après 23 ans en prison

Une juge américaine a annulé, lundi 19 septembre, la condamnation d'un homme détenu depuis 23 ans pour un meurtre qu'il a toujours nié. , avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 2000 pour le meurtre de son ancienne conjointe, Hae Min Lee, à Baltimore. Elle avait expliqué avoir découvert l'existence de "deux suspects alternatifs", une information cruciale mal exploitée à l'époque et qui, surtout, n'avait pas été communiquée à la défense avant le procès.

Une magistrate a validé la demande de la procureure, lors d'une audience lundi. "Dans l'intérêt de la justice et de l'équité, la motion [du parquet] est acceptée et l'accusé va être libéré" et équipé d'un bracelet électronique, a déclaré une juge lors d'une audience lundi. La procureure a insisté, sur le fait que la justice n'avait "pas encore déclaré Adnan Syed innocent" et qu'elle attendrait les résultats d'analyse ADN complémentaires avant de décider d'abandonner les poursuites contre lui ou d'organiser un nouveau procès. Elle a 30 jours pour le faire.

En 2014, une équipe de journalistes avait mené une contre-enquête sur cette affaire, racontée en douze épisodes dans la première saison de "Serial". Précurseur de l'ère des podcasts, ce feuilleton radio a, selon ses producteurs, été téléchargé plus de 300 millions de fois. Il a également inspiré un documentaire sur la chaîne HBO, diffusée en 2019. Un nouvel épisode de "Serial" sera diffusé mardi matin, a annoncé lundi le podcast sur son compte Twitter.