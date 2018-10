Etats-Unis : un engin explosif découvert dans la boîte aux lettres du milliardaire George Soros

Une équipe de démineurs est intervenue, lundi, au domicile de l'Américain, pour détruire l'engin.

Un engin explosif a été retrouvé, lundi 22 octobre, dans une boîte aux lettres au domicile du milliardaire George Soros, à Katonah, un hameau de l'Etat de New York, rapporte le New York Times (en anglais), qui cite la police locale. "Un employé de la résidence a ouvert un colis qui s'est avéré être un engin explosif", selon les autorités. L'employé a déposé le colis dans une zone forestière avant d'appeler la police, autour de 15h45. Une équipe de démineurs est intervenue pour faire exploser le paquet, précise le journal. L'enquête a été confiée au FBI.

Le milliardaire est "une cible favorite des groupes d'extrême droite", rappelle le New York Times, en particulier en Hongrie, dont il est originaire. Après avoir fait fortune grâce à un fonds d'investissement, George Soros, 88 ans, multiplie les actions philantrophiques et soutient régulièrement des candidats démocrates (John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton) ou des causes progressistes.