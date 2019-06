États-Unis : un crash d'hélicoptère en plein Manhattan

Que sait-on après le crash lundi 10 juin d'un hélicoptère en plein Manhattan, à New York (États-Unis) ? "Les informations nous parviennent en temps réel, mais effectivement, il y a eu un crash d'hélicoptère sur un immeuble en plein centre de Manhattan, à New York. A priori, l'hélicoptère s'est posé très violemment sur le toit d'un immeuble entraînant un incendie", précise Loic de La Mornais, correspondant de France 2 outre-Atlantique.

Des conditions climatiques difficiles

"On sait déjà de sources sures qu'il n'y a pas de blessé et de mort dans l'immeuble qui a été percuté. En revanche, il y aurait des victimes dans cet hélicoptère. C'est ce que vient d'affirmer le gouverneur de l'État de New York à la télévision. Nous vous en dirons plus dans les minutes qui viennent (...) Dernière précision, il y avait un très mauvais temps sur New York aujourd'hui", conclut le journaliste.