Etats-Unis : Raphael Warnock devient le premier sénateur noir de Géorgie, les démocrates espèrent prendre le contrôle de la Chambre haute

Les démocrates se sont rapprochés du contrôle du Sénat américain, mercredi 6 janiver, après une première victoire historique dans la double élection sénatoriale de Géorgie. Le révérend Raphael Warnock a battu la républicaine Kelly Loeffler, selon les projections de l'agence Associated Press (en anglais), devenant le premier sénateur noir de cet Etat du Sud. "On nous disait que nous ne pouvions pas gagner cette élection. Mais ce soir, nous avons prouvé qu'avec de l'espoir, un travail acharné et des gens à nos côtés, tout est possible", a déclaré ce pasteur baptiste de 51 ans, lors d'une conférence de presse sur Twitter.

Les regards se tournent désormais vers l'autre siège en lice dans cet Etat. Jon Ossoff avait mercredi matin une très courte avance sur son opposant républicain David Perdue, selon les chiffres donnés par le New York Times (en anglais). "Lorsque tous les bulletins seront comptés, nous nous attendons absolument à ce que Jon Ossoff remporte cette élection", a écrit son équipe, expliquant que les votes qui n'avaient pas encore été dépouillés avaient été déposés "dans des régions de l'Etat où Jon a dominé". Ce second tour en Géorgie, une particularité de l'Etat, a été rendu nécessaire par le fait qu'aucun candidat n'a obtenu de majorité absolue au premier, le 3 novembre.

A deux semaines de l'investiture de Joe Biden, ces deux scrutins sont essentiels pour les démocrates. En cas de double victoire, ils obtiendrait 50 sièges sur les 100 que compte le Sénat fédéral. La vice-présidente Kamala Harris aurait alors le dernier mot pour trancher en cas d'égalité lors d'un vote, donnant de facto la majorité au parti de Joe Biden, qui contrôle déjà la Chambre des représentants. Si les républicains conservent au moins l'un des deux sièges, ils garderont une étroite majorité au Sénat et seront en mesure d'entraver l'action de Joe Biden ou de faire obstacle à ses choix pour certains postes au sein de l'administration ou du système judiciaire.