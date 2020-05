Etats-Unis : pour Barack Obama, la mort de George Floyd ne devrait pas être "normale" en 2020

La tension monte aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir plaqué au sol pendant son interpellation. Une situation qui a fait réagir Barack Obama, vendredi 29 mai. "Cela ne devrait pas être 'normal' dans l'Amérique de 2020. Cela ne peut pas être 'normal'", a écrit l'ancien président américain dans un communiqué.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R