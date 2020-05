DIRECT. Minneapolis : le policier mis en cause dans la mort de George Floyd a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MINNEAPOLIS

: "Le pêché originel de ce pays souille encore notre nation."



Le candidat démocrate à la Maison Blanche dénonce la "plaie béante" du "racisme institutionnel" aux Etats-Unis. "Je vous promets, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue", a déclaré Joe Biden en direction de la famille de George Floyd, mort après une interpellation.

: Bonsoir @Tom, les quatre agents impliqués dans le drame ont été licenciés et des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour établir leurs responsabilités. Mais seul Derek Chauvin a été arrêté pour l'instant.

: Bonsoir. Est ce que les collègues du policier inculpé sont aussi mis en cause ? Ils sont coupables d'avoir assisté à la scène sans reagir

: Le policier mis en cause dans la mort de George Floyd a été inculpé d'homicide involontaire, annonce la justice américaine.

Un jour après les annonces d'Edouard Philippe sur le déconfinement, des enseignants et directeurs d'établissements s'interrogent : les écoles pourront-elles accueillir tous les élèves volontaires en juin ? Eléments de réponse dans cet article.



"Les premiers chiffres sont assez alarmants en termes de mortalité" d'après un responsable de la Sécurité routière. "Lors du pont de l'Ascension par exemple, il y a eu beaucoup d'accidents meurtriers et le nombre de morts a été plus important que l'an dernier à la même époque", poursuit, indique-t-il



#RENAULT Renault a annoncé près de 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Une grève a débuté à l'usine de Maubeuge (Nord) et la production est à l'arrêt. Reportage à l'usine de Flins (Yvelines), en sursis.



Le policier mis en cause dans la mort d'un Afro-Américain lors d'une interpellation a été arrêté. La situation reste tendue à Minneapolis (Etats-Unis), secouée par trois nuits d'émeutes. Cinq cents soldats de la Garde nationale ont été dépêchés sur place.

: Nous vous annoncions il y a quelques minutes l'arrestation du policier impliqué dans la mort de George Floyd, à Minneapolis. "Identifié comme Derek Chauvin, il a été placé en détention" par la police criminelle, a déclaré le commissaire John Harrington, du département de la Sécurité civile du Minnesota.

: Le policier mis en cause dans l'arrestation ayant entraîné la mort d'un homme noir a été arrêté, annoncent les autorités.

: "Si nous voulons que nos enfants grandissent dans une nation à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous pouvons et devons faire mieux", déclare l'ancien président américain, dans un texte posté sur Twitter. Il y fait part de la "même détresse" que celle ressentie par des "millions d'autres" devant la mort de ce père de famille noir lors d'une arrestation par la police à Minneapolis.

: La mort de George Floyd ne devrait pas être "normale" en 2020, dénonce Barack Obama.

Le gouvernement a présenté un plan global d'urgence pour les collectivités de 4,5 milliards d'euros, dont 2,7 milliards d'euros pour les départements. Ce matin, Edouard Philippe avait déjà dévoilé une enveloppe de 1,75 milliard pour les communes et intercommunalités.



Les règles de distanciation dans les transports en commun liées à la crise sanitaire vont être assouplies pour permettre "une affluence plus importante aux heures de pointe" et de "partir en vacances en TGV".





#RENAULT Renault a annoncé près de 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Une grève a débuté à l'usine de Maubeuge (Nord) et la production est à l'arrêt.



Une nouvelle expertise médicale écarte la responsabilité des forces de l'ordre dans la mort d'Adama Traoré. Mais sa famille estime que l'expertise est tronquée.



La situation reste tendue à Minneapolis (Etats-Unis), après la mort d'un Afro-Américain lors d'une interpellation. La ville a été secouée par trois nuits d'émeutes et 500 soldats de la Garde nationale ont été dépêchés sur place.

: Après sa libération, le journaliste de CNN Omar Jimenez est retourné sur le terrain pour couvrir les manifestations en cours à Minneapolis. "Et nous sommes de retour", a-t-il écrit sur Twitter.

: Les images de l'arrestation d'un journaliste de CNN à Minneapolis ont déjà fait le tour du monde. Omar Jimenez a finalement été libéré, mais les forces de l'ordre n'ont toujours pas fourni d'explications sur les raisons de son interpellation. La chaîne américaine a dénoncé une "violation flagrante" (en anglais) des droits garantis par le premier amendement, qui consacre notamment la liberté de la presse.