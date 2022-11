États-Unis : plusieurs tornades frappent violemment le pays

De violentes tornades ont touché les États-Unis, samedi 5 novembre. Le Texas et l'Oklahoma sont particulièrement touchés.

Sur une vidéo amateur, au loin, on aperçoit une violente et bruyante tornade. Celle-ci s’approche de plus en plus vite. Des habitants filment la scène avec leur téléphone, ignorant le danger. Ils continuent de filmer jusqu’à ce que la tornade abatte un arbre sur son passage. Samedi 5 novembre, une quinzaine de tornades comme celle-ci ont durement frappé l’État du Texas et celui de l’Oklahoma (Etats-Unis), où plus d’une cinquantaine de maisons ont été entièrement détruites par des vents allant jusqu’à 180 km/heure. Il y a une dizaine de blessés.

Un mort dans l’État de l’Oklahoma

Les secours recherchent les personnes disparues ou piégées dans leur habitation. Les pompiers sont aidés spontanément par les habitants. "Je pense que tout le monde est sain et sauf dans ma rue. Dès que la tornade est passée, je suis allée frapper à toutes les portes pour être sûr que mes voisins étaient vivants et que tout allait bien pour eux", rapporte un homme. Dans l’État de l’Oklahoma, la force du vent a retourné des camions. Il y a eu un mort et de nombreux blessés.