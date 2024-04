États-Unis : New York se convertit au tri des déchets Durée de la vidéo : 3 min États-Unis : New York se convertit au tri des déchets États-Unis : New York se convertit au tri des déchets (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - B. Mousset, J. Raynal France Télévisions 23h info franceinfo

New York, aux États-Unis, est une des villes les plus sales au monde. Pour y remédier, les autorités veulent s’inspirer du modèle européen du tri des déchets. Des expérimentations sont déjà en cours et les premiers résultats semblent satisfaisants.

Des ramasseurs arpentent les rues de New York (États-Unis) à la recherche de canettes d’aluminium ou de bouteilles en plastique pour quelques dollars par jour. S’ils sont là des visages de la précarité américaine, ils contribuent aussi à rendre la ville un peu moins sale. Des kilos de déchets sont rapportés chaque jour dans un grand centre de tri. New York est l’une des villes qui produit le plus de déchets au monde. La mégalopole génère 20 millions de tonnes par jour. Dans les rues, on peut voir des poubelles pleines et des sacs noirs qui s’amoncellent en attendant d’être ramassés. Le quartier d’Harlem est désormais moins sale Pour mieux lutter contre cette insalubrité chronique, la municipalité a pris exemple sur plusieurs villes européennes, celles qui pratiquent le tri individuel dans les rues. Le quartier d’Harlem est devenu, ainsi, expérimental avec de gros conteneurs devant les immeubles. Avec ce système de tri, le nombre de rats a par exemple diminué selon les habitants. D’ici à 2026, la municipalité va installer, dans d’autres quartiers, des conteneurs à tri public. 150 000 places vont leur être dédiés.

