Un rare séisme fait légèrement trembler New York, amusant les habitants de la ville

Un rare séisme de magnitude 4,8 a frappé New York (Etats-Unis), vendredi 5 avril, faisant légèrement trembler quelques secondes nombre de quartiers de la mégapole et interrompant notamment un Conseil de sécurité de l'ONU sur Gaza.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé "à 7 km au nord-est de la station de Whitehouse, dans le New Jersey", l'Etat voisin de New York, a précisé l'Institut de géophysique américain. Le séisme a eu lieu à 5 km de profondeur.

EarthCam captured the moment a 4.8-magnitude earthquake recorded in New Jersey shook residents in surrounding states and New York City on Friday morning. The earthquake was the strongest in NJ since 1884. pic.twitter.com/cKXmXqmxtW