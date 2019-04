États-Unis : menacée d'extinction, la panthère de Floride a été réintroduite avec succès

Lors d'une ballade dans un parc près de Naples, en Floride (États-Unis), une randonneuse a fait une drôle de rencontre. Sur des images qu'elle a pu enregistrer, on aperçoit un félin qui avait quasiment disparu : une panthère de Floride. Au début des années 1990, le nombre de spécimens est tombé à 12. L'urbanisation croissante et les ravages du trafic routier ont réduit considérablement le territoire de ces animaux. "Sur une portion de l'autoroute 75 qui n'est pas protégée par de hautes barrières, on a trouvé une femelle écrasée, et c'était terrible parce que c'était une mère en période d'allaitement", rapportait en 2014 Ben Nottingham des services américains de la pêche et de la faune.

200 félins réintroduits

Pour réintroduire le félin, les autorités ont équipé les survivants de colliers pour suivre leurs mouvements. Des signalisations pour les automobilistes ont été installées et de hautes grilles encadrent désormais certaines portions de route. L'espèce vient de repasser la barre des 200 individus.

