États-Unis : les vins français surtaxés à partir de vendredi

Certaines marchandises françaises qui franchissent la frontière des États-Unis vont voir leur prix augmenter. À partir du vendredi 18 octobre, le vin sera surtaxé de 25% et les avions de 10% en représailles aux subventions européennes accordées à Airbus. Dans un vignoble de l'Yonne, on exporte chaque année entre 15 et 20% de bouteilles de Chablis vers les États-Unis. "Ça va faire sortir nos vins du cœur de marché. Nos vins étaient vendus entre 15 et 20 dollars là-bas et aujourd'hui on va clairement sortir de ces fourchettes de prix là. On s'attend à une baisse des ventes de moitié", estime Julien Brocard, producteur.

Des mesures de soutien réclamées par les viticulteurs

En Indre-et-Loire, c'est le même constat pour Benoît Gautier, viticulteur. Ses caisses de Vouvray qui devaient prendre la direction du Minnesota sont en attente. Selon Bercy, ces taxes douanières supplémentaires pourraient coûter 306 millions de dollars à toute la filière viticole. Les professionnels ont demandé des mesures de soutien au gouvernement.

