Etats-Unis : les quatre séquences à retenir du Super Bowl

Les Chiefs de Kansas City sont sortis vainqueurs de la finale du championnat de football américain, face aux 49ers de San Francisco (31-20).

Une finale renversante. Les Chiefs de Kansas City et son quarterback Patrick Mahomes ont réussi un formidable comeback pour remporter le 54e Super Bowl, en finale du championnat de football américain (NFL), dimanche 2 février à Miami. Ils ont effacé un retard d'une dizaine de points dans les dernières minutes pour finalement l'emporter 31-20 face aux San Francisco 49ers.

Cet évènement sportif a été marquée par un hommage au basketteur Kobe Bryant, décédé il y a quelques jours, par le show incandescent des stars latino-américaines Shakira et Jennifer Lopez et par les spots publicitaires de Donald Trump, candidat à sa réelection à la Maison Blanche, et de Michael Bloomberg, ancien maire de New York en lice pour la primaire démocrate.

1 Une minute de silence pour Kobe Bryant

La NFL a voulu rendre hommage au basketteur Kobe Bryant, décédé dimanche 26 janvier, à 41 ans, dans un accident d'hélicoptère, en Californie. Avant la présentation des équipes, les Chiefs et les 49ers se sont positionnés sur leurs lignes des 24 yards, clin d'œil au numéro iconique de l'ancien joueur des Lakers. Le stade a alors observé une minute de silence. Plusieurs joueurs du Super Bowl avaient inscrit sur leurs chaussures des messages en mémoire du "Black Mamba", le surnom de Bryant.

Les Chiefs et les 49ers se sont alignés sur la ligne des 24 yards pour rendre hommage à Kobe Bryant. #Superbowl pic.twitter.com/p7zmnD8NF0 — Parlons NBA (@ParlonsNBA) February 2, 2020

2 Un évènement aussi pendant la pause pub

Le terrain publicitaire le plus prisé de l'année a été phagocyté par Donald Trump et Michael Bloomberg, premiers candidats à la présidentielle à s'offrir une publicité lors du Super Bowl, sous les yeux de 100 millions d'Américains devant leur télé. Dans son spot publicitaire, le président des Etats-Unis a mis en avant sa réforme du système judiciaire américain, incarnée par une femme noire, qui a bénéficié d'une libération anticipée. Un message accueilli avec scepticisme sur Twitter, beaucoup l'accusant d'instrumentalisation.

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!



Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

Selon Fox Corporation, qui diffuse le match aux Etats-Unis, trente secondes de publicité coûtent près de 5,6 millions de dollars (environ 5 millions d'euros). De nombreux annonceurs profitent de l'évènement pour diffuser de nouveaux spots ambitieux. L'une des pubs les plus remarquées a été un remake d'Un jour sans fin, avec un Bill Murray très heureux de revivre le "jour de la marmotte" à bord d'une Jeep.

Today isn’t just Game Day. It’s Groundhog Day. Watch Bill Murray in the Jeep “Groundhog Day” commercial featuring the 2020 Jeep Gladiator. #JeepGroundhogDay pic.twitter.com/R3xn6PC7Ro — Jeep (@Jeep) February 2, 2020

3 Un show à la mi-temps de Shakira et "J-Lo"

Attendues pour donner une touche hispanique à ce Super Bowl, Shakira et Jennifer Lopez n'ont pas déçu lors du show à la mi-temps. La Colombienne a démarré avec un medley comprenant notamment Whenever, Wherever et Hips Don't Lie. Aux célèbres mouvements de hanches de Shakira, "J-Lo" a répondu par une séance de pole dance, tout droit sortie de son récent film Queens.

[ VIDÉO] #NFL #SuperBowl

✨ Découvrez l'incroyable show de Shakira et Jennifer Lopez !

13 minutes d'un spectacle extraordinaire !https://t.co/Sal1gvy8KK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 3, 2020

4 Une erreur de Donald Trump pour conclure

Comme le veut la tradition, le président des Etats-Unis a félicité le vainqueur à la fin du match. Mais le tweet ci-dessous a été corrigé après que le locataire de la Maison Blanche s'est trompé en saluant la victoire de Kansas City et du "grand Etat du Kansas". Or la ville se trouve dans le Missouri, comme son nom ne l'indique pas.