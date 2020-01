La star du basket américain Kobe Bryant se tue dans un crash d'hélicoptère en Californie

Le Black Mamba n'est plus. La star du basket américain Kobe Bryant est mort dans le crash de son hélicoptère à Calabasas en Californie (Etats-Unis), dimanche 26 janvier. L'information, qui a été révélée par le site TMZ, puis confirmée par de nombreux médias américains, ainsi que via le compte Twitter de la ville de Calabasas.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.