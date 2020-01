Décès de Kobe Bryant : le basket français pleure la mort "d'une icône"

Les réactions se multiplient après l'annonce de la mort du basketteur Kobe Bryant, décédé ce dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie.

L'ancien basketteur américain Kobe Bryant (41 ans) est mort dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère, à Calabasas dans l'État de Californie aux États-Unis selon les autorités locales, confirmant une information de plusieurs médias américains.

L'annonce de son décès est un choc pour les fans de basket du monde entier. En France, plusieurs grandes figures des parquets ont fait part de leur tristesse après l'annonce de sa disparition.

"un homme remarquable, un champion exemplaire"

Kobe Bryant "fait partie des dix meilleurs joueurs de l'histoire" du basket, a déclaré sur franceinfo George Eddy, journaliste sportif franco-américain, l'un des meilleurs connaisseurs de la NBA. Il se dit "effondré" à l'annonce de la mort du champion de basket américain ce dimanche."Entre 2000 et 2010, Kobe Bryant était la plus grande star de la NBA, après la retraite de Michael Jordan", affirme-t-il.

Pendant dix ans, Kobe était le joueur le plus populaire au mondeGeorge Eddyà franceinfo

"Son mentor c'était Michael Jordan, il a copié les faits et gestes de Jordan. Jordan a gagné 6 titres, Kobe en a gagné 5. Vingt saisons de carrière avec beaucoup de fidélité aux Lakers de Los Angeles", se souvient le journaliste sportif.

George Eddy, qui a interview Kobe Bryant des dizaines de fois, se rappelle d'"un homme remarquable, un champion exemplaire ( …) un grand gagneur, une sorte de tueur, dans le bon sens du terme. Kobe était un acharné du travail. Dans son tout dernier match, il a mis 61 points après une saison où il a quasiment été blessé pendant toute la saison."

"Une légende"

Le basketteur français Tony Parker s'est lui exprimé sur Twitter. Il explique avoir "le coeur brisé en apprenant la nouvelle". "Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant, mes pensées et mes prières vont à sa femme et ses enfants", a ajouté l'ex-champion et actuel président de l'ASVEL.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

"Non, non, non s'il vous plaît dîtes moi que ce n'est pas vrai. Pas Kobe...", tweete de son côté le joueur de NBA Nicolas Batum qui adresse ses "prières" à la femme et aux filles de Kobe Bryant.

No no no please tell me this is not true. Not Kobe.... prayers to his wife, daughters and loved ones — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 26, 2020

"L'un des plus grands joueurs" pour Vincent Collet

"C’était une icône de notre sport, un des plus grands joueurs du basket mondial" a déclaré sur franceinfo Vincent Collet. Le sélectionneur de l'équipe de France de basket s’est dit "forcément très touché par ce décès". Kobe Bryant "a été l’un des plus grands joueurs de tous les temps" a-t'il ajouté.

Vincent Collet garde "le souvenir d’un joueur très élégant qui avait un côté esthétique incroyable (...) J’ai eu la chance en étant l’entraineur de l’équipe de France de le croiser lors des JO de Londres en 2012 dans les couloirs des vestiaires. C’est quelqu’un de très respectueux avec beaucoup de simplicité. Forcément, sa disparition me touche particulièrement" a déclaré le sélectionneur français.