États-Unis : les inégalités raciales en chiffres

En 2017, il y avait 44 631 272 personnes afro-américaines, soit 12% de la population des États-Unis. Il y a 1,5 million de détenus. Les prisons comptent 38% de noirs, 28% de blancs et 33% d’hispaniques. Résultats : 11,4% des enfants afro-américains ont au moins l’un de leurs parents en prison et, selon plusieurs études, un Afro-Américain sur trois né en 2001 risque d’aller en prison dans sa vie.

Des noirs plus pauvres et plus malades

Les Afro-Américains sont davantage touchés par le diabète ou le cancer et ont plus de risques de mourir jeunes dans des conditions violentes. Les jeunes noirs américains de 25-29 ans meurent d’homicide à 31,6%. C’est la première cause de mortalité contre la cinquième chez les jeunes blancs du même âge.

20,8% des Afro-Américains vivent sous le seuil de pauvreté. Il n’y a que les Amérindiens qui dépassent la communauté noire avec 25%. Seuls 17% des Afro-Américains obtiennent un diplôme de l’université. 85% d’entre eux vont jusqu’à la fin du lycée, contre 91% des blancs.